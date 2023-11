Samsung TV Plus si aggiorna: nuovo design, più canali e particolare attenzione alla musica

Samsung ha annunciato un importante aggiornamento del servizio gratuito di streaming Samsung TV Plus, cresciuto nell'ultimo anno del 60%. L'app, disponibile in 24 paesi ed attiva su 535 milioni di dispositivi, grazie alla versione 5.2 avrà un design rinnovato , che consentirà agli utenti di scoprire più facilmente i contenuti. Questo update sarà disponibile sulle smart TV Samsung rilasciate dal 2019 in poi, mentre all'inizio del 2024 verrà reso disponibile anche per gli apparecchi televisivi più vecchi nonché sui tablet Galaxy.

Introdotta anche la sezione dedicata ai bambini nota come Best of Kids, che avrà oltre 20 canali sicuri per la famiglia, spettacoli per bambini e film on-demand, tra cui Baby Einstein, Barney and Friends, Blippo, Caillou, Kidoodle.TV, LEGO Channel, Moonbug, PBS Kids, Ryan and Friends, Slugterra, Strawberry Shortcake, Teletubbies e The Adventures of Super Mario Bros 3.