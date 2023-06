Su Samsung TV Plus sono disponibili 3 nuovi canali: LA7, Travel & Living by Dove e Lifestyle by Lei

Samsung TV Plus annuncia ufficialmente l'arrivo in piattaforma di LA7, Travel& Living by Dove e Lifestyle by Lei, frutto di una partnership siglata con il gruppo RCS e Cairo Communication. A questo proposito, Cristina Sala, Samsung TV Plus Italy Lead, ha dichiarato: "Con questi nuovi lanci del Gruppo Cairo e i prossimi 2 che lancerà in autunno. l'offerta di Samsung TV Plus va incontro sempre più alle esigenze e preferenze di un'audience diversa e alla ricerca di esperienze di intrattenimento sempre più variegata".

Una delle principali app gratuite FAST/AVOD su Smart TV, dunque, si arricchisce di ulteriori canali, come appunto LA7, composta da programmi autorevoli, indipendenti ed aperti a tutte le opinioni, Lifestyle by Lei e Travel & Living by Dove, canali grazie ai quali gli appassionati si potranno far coinvolgere da programmi di cucina, viaggi straordinari e matrimoni da sogno. Inoltre, su Lifestyle saranno disponibili serie come "Dolcetti di Paola", "Il matrimonio più bello" e "Le cose che non ti ho detto" mentre per Travel & Living lancerà "Conosco un posticino", "Facciamo due Passi" e "Italia per Aria".