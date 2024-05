Samsung TV Plus accoglie la sezione Kids: tutte le novità

Samsung ha implementato nuove funzionalità al suo servizio Free Ad-Supported TV (FAST), ovvero Samsung TV Plus. Con la sua nuova linea di TV, Samsung TV Plus ha ricevuto un nuovo design dell'interfaccia utente mentre ora sta ottenendo una sezione dedicata ai bambini, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai contenuti dedicati ai più piccoli.

Questa nuova sezione attualmente è disponibile in Corea del Sud, ma potrebbe espandersi anche in altri mercati. In particolare, include vari contenuti e video per famiglie e bambini e dispone anche di un canale dedicato a Kids Time, che trasmette una popolare programmazione per i più piccoli e una varietà di contenuti Video On Demand (VOD). In questa sezione, almeno in questo momento, sarà possibile vedere titoli come Cocomelon, Linda's Amazing Journey, Iku e Galaxy Kids.