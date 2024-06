Ecco tutte le novità che Samsung svelerà all'evento Unpacked: non manca nulla

Samsung, a luglio, sarà protagonista di un un nuovo evento Unpacked, dove verranno svelati diversi prodotti piuttosto attesi. La data ancora non è stata ufficializzata, tuttavia precedenti indiscrezioni hanno ipotizzato il 10 luglio. In attesa di conferme ufficiali, Evan Blass, oggi, ha diffuso una serie di immagine "nascoste" in cui si intravedono i dispositivi pronti a debuttare.

Osservando bene le immagini, si può avere conferma di ciò che già si sapeva. Dalle foto, infatti, seppur nascosti, si vedono i due nuovi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold e Z Flip 6. Pronti al debutto anche l'ultimo Galaxy Watch e l'atteso anello smart Galaxy Ring.

Per quanto riguarda alle specifiche tecniche dei vari dispositivi, Samsung ancora non si è sbilanciata. In ogni caso, grazie ad alcune precedenti indiscrezioni, si sa già abbastanza, ad esempio, dei due pieghevoli. Galaxy Z Fold 6 dovrebbe avere una forma più squadrata rispetto al predecessore, nonché dovrebbe risultare anche più largo. Z Flip 6, invece, sarebbe simile al modello precedente.

Sul processore, infine, entrambi i pieghevoli dovrebbero adottare lo Snapdragon 8 Gen 3.