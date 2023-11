Samsung vuole aggiornare ad Android 14 oltre 50 Galaxy: l'elenco completo

E tra i produttori che si sono maggiormente distinti per la rapidità di distribuzione di Android 14 troviamo Samsung . L'azienda infatti ha già aggiornato Galaxy S23 e S22. Ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi .

Android 14 è ormai realtà. Dopo i mesi in cui abbiamo conosciuto la nuova generazione del robottino verde solo in beta, e solo sui Pixel di Google , finalmente la nuova release può approdare su tutti gli altri smartphone .

Tramite l'app Members infatti è trapelata una lista molto interessante, la quale includerebbe tutti i modelli che riceveranno ufficialmente l'aggiornamento ad Android 14. Non ci resta che vederla insieme:

Galaxy Z Fold5 - novembre 2023

Galaxy Z Fold4 - dicembre 2023

Galaxy Z Fold3 5G- dicembre 2023

Galaxy Z Flip5 - novembre 2023

Galaxy Z Flip4 - dicembre 2023

Galaxy Z Flip3 5G - dicembre 2023

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, GalaxyS23

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE 5G - dicembre 2023

Galaxy A72- dicembre 2023

Galaxy A54 5G - novembre 2023

Galaxy A53 5G - dicembre 2023

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G - dicembre 2023

Galaxy A34 5G - novembre 2023

Galaxy A33 5G- dicembre 2023

Galaxy A23 5G - gennaio 2024

Galaxy A14, A14 5G - dicembre 2023

Galaxy A13, A13 5G-Februar 2024

Galaxy A04s-Februar 2024

Galaxy M53 5G- dicembre 2023

Galaxy M33 5G - dicembre 2023

Galaxy M23 5G - febbraio 2024

Galaxy M13 - febbraio 2024

Galaxy XCover6 Pro - dicembre 2023

Galaxy Tab S9 Ultra, S9 Ultra 5G, Galaxy Tab S9+, S9+ 5G - novembre 2023

Galaxy Tab S9, S9 5G - novembre 2023

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G, Galaxy Tab S8+, S8+ 5G, Galaxy Tab S8, S8 5G - dicembre 2023

Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Tab S7 FE - gennaio 2024

Galaxy Tab S6 Lite - novembre 2023

Galaxy Tab Active4 Pro 5G, Galaxy Tab Active4 Pro - gennaio 2024

Galaxy Tab A8 - febbraio 2024

Galaxy Tab A7 Lite - febbraio 2024

Chiaramente alcuni dei modelli in lista sono stati già aggiornati ad Android 14, anche in Italia.

Riguardo le tempistiche, non aspettatevi che quelle elencate verranno alla lettera anche per l'Italia, potrebbero variare visto che si tratta di tempistiche che valgono per il mercato tedesco.

In ogni caso, non possiamo non notare il grande sforzo di Samsung che sta portando la nuova generazione di Android, in tempi relativamente rapidi, su un gran numero di dispositivi, anche di fascia media ed entry-level. Sicuramente un ottimo esempio per tutti.