Samsung lancia ViewFinity S9: ecco il nuovo e sorprendente monitor 5K da 27"

Inoltre, ViewFinity S9 utilizza la funzione Smart Calibration controllata con smartphone. Gli utenti, così, potranno personalizzare lo schermo di ViewFinity S9 senza costose e complesse apparecchiature di calibrazione ogni volta che lo desiderano. Utilizzando l'app SmartThings, sarà possibile scegliere una modalità base per una regolazione rapida e semplice del bilanciamento del bianco e delle impostazioni della gamma, oppure utilizzare la modalità professionale per il controllo completo della temperatura del colore, della luminanza, dello spazio colore e delle impostazioni della gamma.

Lato connettività, ViewFinity S9 offre una connettività versatile per gli utenti di PC Mac e Windows, con ingressi Thunderbolt 4 e mini DisplayPort oltre a tre USB-C.

Non mancano poi gli speaker integrati con Adaptive Sound+ ed una webcam SlimFit 4K, mentre sul piano del design il monitor, realizzato in metallo con design slim, è caratterizzato da una finitura opaca che gli consente di mostrare un aspetto elegante. Tra l'altro, c'è la possibilità di regolare altezza, tilt e pivot. ViewFinity S9 sarà disponibile per l'acquisto a livello globale dal 26 giugno 2023, con programmi di lancio che variano in base alla regione.