Samsung potrebbe lanciare Z Fold 6 Slim: più leggero grazie al titanio, ma con una rinuncia!

Lo scorso luglio Samsung , durante l'evento Unpacked , presentò i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 . Tuttavia, le sorprese potrebbero non mancare visto che il colosso coreano starebbe valutando l'ipotesi di aggiungere un terzo dispositivo, il Galaxy Z Fold 6 Slim. Vediamo i particolari di questa notizia.

Un Galaxy Z Fold 6 più sottile ma con una rinuncia

Secondo TheElec, Samsung avrebbe intenzione di lanciare questa particolare versione di Galaxy Z Fold 6 nel Q4 del 2024. Entrando nel vivo della notizia, per realizzare un profilo più sottile nonché un peso inferiore rispetto alla versione standard, la società potrebbe utilizzare il titanio per completare il supporto tra il pannello pieghevole e la cerniera. Il nuovo componente, tra l'altro, sarebbe stato realizzato da Samsung Display.

Tuttavia, l'impiego del titanio precluderebbe il funzionamento del digitalizzatore (su Z Fold 6, invece, la piastra è realizzata in plastica mista a fibra di carbonio). Cosa significa tutto ciò? In pratica, Z Fold 6 Slim non riuscirebbe a supportare la S Pen.

Il nuovo pieghevole di Samsung, oltre ad essere più sottile della versione già presentata, avrà i due display più grandi: lo schermo interno raggiungere 8" mentre quello esterno 6,5". Lo spessore da piegato, invece, sarà di circa 11 mm da piegato, mentre quello di Z Fold 6 è di 12,1 mm.