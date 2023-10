Il nuovo Galaxy S24 Ultra nasconde una funzione incredibile per seguire un soggetto in un video

Samsung presenta Zoom Anyplace per selezionare un soggetto nei video e E2E AI Remosaic per migliorare le foto

Il nuovo Galaxy S24 Ultra presenterà due caratteristiche principali: sarà alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Gen 3 (in tutto il mondo) e avrà una fotocamera da 200 MP (a proposito, sapete come personalizzare un telefono Samsung?). Ora la casa coreana ha confermato indirettamente queste caratteristiche all'indomani del lancio del nuovo chip di punta Qualcomm con un comunicato stampa che annuncia due nuove funzioni legati al suo sensore da 200 MP e, incidentalmente, allo Snapdragon 8 Gen 3: ISOCELL Zoom Anyplace e E2E AI Remosaic (leggi anche: come pulire la fotocamera del telefono). Zoom Anyplace è la più eccitante delle due ed è veramente incredibile. Immaginate di riprendere una scena - Samsung fa l'esempio di una partita 1:1 a basket o la ripresa di una tavola per un video di cucina - e di voler inquadrare solo un soggetto. Tutto quello che dovete fare è indicarlo all'app fotocamera, che lo seguirà per voi assicurandosi che non esca dalla scena mentre potete comodamente filmare l'intero campo visivo allargato, in modo da creare due video in uno.

Fonte: Samsung

Anche se il soggetto scelto è sul bordo dello schermo, gli utenti possono ingrandirlo senza modificare l'angolo delle riprese a tutto schermo. In altre parole, gli utenti possono zoomare come vogliono, ingrandendo su un soggetto e poi rimpicciolire, oppure anche l'inverso. Non solo, ma se in precedenza aveste compiuto questa operazione in post produzione, la zona ingrandita avrebbe avuto una qualità video inferiore. Con Zoom Anyplace sia la vista a schermo intero che quella ingrandita possono essere filmate allo stesso tempo mantenendo l'alta risoluzione.