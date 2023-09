Il vero potenziale del Wi-Fi 7 (grazie anche al 10G) di Qualcomm

Abbiamo percorso oltre 10.000 km, praticamente un quarto della circonferenza terrestre, per mettere piede nella gigantesca sede centrale di Qualcomm a San Diego. Lì, in una fresca sala meeting, si è consumata una conferenza durante la quale il colosso delle telecomunicazioni senza fili ha rivelato la sua innovativa piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway, la più flessibile e scalabile in assoluto sul mercato. Non fatevi trarre in inganno dal nome, perché non si tratta del perfezionamento del 5G, che appunto si riferisce alla connettività mobile, ma di una evoluzione del sistema a banda larga. La novità assoluta non è solo nelle latenze vicinissime allo zero e nelle velocità, che saranno dieci volte più performanti rispetto a quelle attuali, bensì nell'inedita tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi, che andrà a migliorare notevolmente l'esperienza di connessione.

La novità del Qualcomm Service Defined Wi-Fi

La Qualcomm Service Defined Wi-Fi è una tecnologia capace di offrire un'architettura unificata in grado di gestire il flusso dei dati in maniera intelligente, classificando e pianificando la rete a seconda delle esigenze e le abitudini dell'utente, oltre alle esigenze del singolo dispositivo. Attualmente, la rete di accesso (dal service provider all'abitazione) e il Wi-Fi sono gestiti in maniera separata: quest'ultimo distribuisce le velocità in maniera non sempre efficiente, un disguido che il nuovo servizio di Qualcomm andrà a colmare in automatico, adattando il flusso dei dati a seconda dei contenuti in uso, dal gaming, alle videoconferenze, fino ai dispositivi intelligenti in casa. Saprà dunque leggere il tipo di strumento e l'impiego, ottimizzando la rete in tempo reale, senza disperdere il flusso, e offrendo così ai provider un'orchestrazione e un'analisi senza precedenti per migliorare la qualità dell'esperienza di connessione a tutti gli utenti.

L’efficienza della piattaforma 10G

Come suggerisce il nome stesso, la piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway è stata progettata per consentire l'accesso a 10 Gbps attraverso le mure domestiche confezionando un nuovo livello di affidabilità, che si poggia su una connettività end-to-end fidata e veloce. L'architettura software-defined combina la tecnologia PON (Passive Optical Network) 10G con la connettività Wi-Fi 7 per garantire la connettività ad alta velocità e l'accesso a bassa latenza su un gran numero di dispositivi connessi, dai telefoni, ai PC, passando per i notebook, le smart TV, le security-cam e gli elettrodomestici.

Il vero potenziale del Wi-Fi 7

Sarà proprio la nuova piattaforma gateway in fibra 10G di Qualcomm a mostrare le vere potenzialità del Wi-Fi 7, poiché quest'ultimo sarà in grado di fornire tutta l'alta velocità e la bassa latenza della fibra 10G dal modem al dispositivo finale, con una velocità aggregata di picco di 33 Gbps, sulle bande 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz. Sul palco della conferenza, è stata eero a scendere in campo per annunciare una collaborazione con Qualcomm per la produzione di dispositivi 10G e ovviamente Wi-Fi 7, insieme a Xiaomi e Acer.

Il lancio della nuova piattaforma