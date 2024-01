Sarà un gennaio ricco di novità: tanti smartphone in arrivo in poche settimane

A dar loro battaglia ci sarà sicuramente il gruppo BBK, capitanato da OnePlus e OPPO, seguiti da Realme. OnePlus presenterà il OnePlus 12 e il 12R il 23 gennaio . Il OnePlus 12 non è più un mistero, perché è stato presentato in Cina il 5 dicembre 2023, mentre intorno al OnePlus 12R c'è ancora qualche dubbio, che dovrebbe essere diradato il 4 gennaio con la presentazione in patria, ma dovrebbe trattarsi di un dispositivo potente e con pochi fronzoli.

I primi da menzionare sono forse i più chiacchierati degli ultimi mesi, cioè i Galaxy S24 , che dovrebbero essere presentati il 17 gennaio in grande stile da Samsung . Se ne è parlato tanto e la voce che ha fatto più discutere è stata il ritorno del processore Exynos per il Galaxy S24 e S24 Plus, mentre il Galaxy S24 Ultra dovrebbe rimanere fedele a Qualcomm.

Il nuovo anno è appena iniziato e il mercato degli smartphone è pronto a mostrare il meglio di sè già nelle prime settimane. Sono tanti i dispositivi in arrivo: di alcuni sappiamo già tutto, perché sono stati già presentati in Cina, mentre di altri sappiamo ancora poco o nulla.

A completare il gruppo c'è Realme , che dovrebbe lanciare i nuovi Realme 12 Pro e 12 Pro+ a fine gennaio, ma non sappiamo se saranno lanciati globalmente o se ci sarà prima un lancio in Cina e successivamente un rilascio sugli altri mercati.

Invece, l'11 gennaio dovremmo vedere l'arrivo della serie Reno 11 di OPPO, sebbene non sia ancora ufficiale. Il Reno 11 e il Reno 11 Pro sono stati annunciati in Cina a Novembre e andranno a occupare la fascia media , ma non sappiamo se i processori utilizzati per il mercato cinese saranno confermati per quello internazionale: in Cina la versione base ha il MediaTek Dimensity 8200, mentre la versione Pro ha il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Discorso molto diverso e complicato per OPPO , che presenterà il Find X7 e il Find X7 Ultra (di cui abbiamo visto delle immagini ), ma al momento non sappiamo se arriveranno in Europa , dato che nel 2023 il Find X6 Pro è stato un grande assente nella lotta tra i flagship. Quindi, c'è il rischio che anche nel 2024 i top di gamma di OPPO rimarranno in Cina.

Nelle prossime settimane avremo certamente altre notizie sul Nothing Phone (2a), il nuovo smartphone di Nothing sul quale Carl Pei ha lanciato i primi indizi con un post su X, in cui mostra un'immagine stilizzata di Aerodactyl, un Pokémon della prima generazione (dovrebbe essere il suo nome in codice), e riporta, oltre agli auguri di buon anno, un "New Phone". Non è chiaro se verrà presentato a breve o se Nothing aspetterà il MWC 2024 di Barcellona per ufficializzarlo.

Chi di certo non può mancare il suo appuntamento annuale è Redmi, che nel corso di gennaio presenterà globalmente la nuova famiglia di Redmi Note 13, che comprende il Redmi Note 13, il Note 13 Pro e il Note 13 Pro+. Già annunciati in Cina a settembre 2023, il lancio globale dovrebbe avvenire il 4 gennaio e i prezzi dovrebbero variare tra i 250€ e i 450€.

Restando in casa Xiaomi ma cambiando brand, l'11 gennaio POCO dovrebbe lanciare globalmente il POCO X6, che dovrebbe essere il sosia del Redmi Note 13 Pro, e il POCO X6 Pro, annunciato in Cina come Redmi K70E.

Infine, gennaio porta con sè nuovi ROG Phone: Asus dovrebbe presentare al CES di Las Vegas (che si svolge tra il 9 e il 12 gennaio) i nuovi ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Ultimate. Gli smartphone arriveranno presumibilmente con il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e supportati da una quantità di RAM ben oltre la media: dovremmo vederli sul mercato a fine gennaio.