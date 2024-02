Novità da Satispay: anche ragazze e ragazzi dai 14 anni potranno utilizzare il servizio

Interessanti notizie da parte di Satispay. Il sistema di mobile payment, infatti, ha deciso di portare il suo servizio anche ai giovani con un'età dai 14 in su. Essi, dunque, da oggi potranno iniziare a pagare tramite questo sistema. Il servizio è attivo in Italia, Francia e Lussemburgo, e per utilizzarlo non occorrono operazioni complicate. In particolare, dopo aver scaricato l'app dedicata sul proprio smartphone, basterà registrarsi indicando un genitore o un tutore legale che dovrà autorizzare la creazione dell'account.

Il wallet potrà essere così ricaricato ricevendo denaro dai famigliari, che potranno anche impostare un budget ricorrente, come una paghetta digitale. Tutte le transazioni possono avvenire solo nei limiti del saldo disponibile, e non utilizzando i contanti si riducono anche i rischi associati a furto o smarrimento. All'interno dell'app, poi, sarà possibile controllare le proprie spese nonché creare dei Salvadanai grazie alla funzionalità Risparmi.