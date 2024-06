La scacchiera LEGO che non può mancare in casa arriva in Italia

LEGO non si annoia mai e infatti lancia un nuovo set per il mercato italiano. Il nuovo set dei mattoncini più popolari al mondo farà sorridere gli appassionati di scacchi . La nuova scacchiera LEGO consiste in un set molto elegante , il quale vi permetterà davvero di giocare al gioco degli scacchi e dama . Andiamo a vedere le sue principali peculiarità.

Set LEGO scacchiera tradizionale

Il nuovo set consiste in una scacchiera costruibile con pezzi di scacchi e dama, in modo da avere due giochi in uno. I dettagli intricati includono minifigure sui pezzi delle regine ed elementi color oro brillante. Una volta costruito, il set è chiaramente un pezzo decorativo, ma può anche essere diviso in due per riporlo facilmente.

Si tratta ovviamente di un set educativo, principalmente pensato anche per gli appassionati più giovani. LEGO specifica che il set è indicato per bambini dai 9 anni in su, e senza nessun limite superiore.

Come vedete dalle immagini, il set è davvero ben progettato e include anche gli alloggiamenti per riporre i pezzi relativi al gioco che non viene praticato (scacchi o dama).

In totale, nel set troviamo 743 pezzi. Le dimensioni del set finalizzato corrispondono a 10 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 30 cm di profondità.

Uscita e Prezzo

Il nuovo set LEGO scacchiera tradizione è già disponibile nel mercato italiano. Lo trovate sullo store ufficiale LEGO, per il quale qui sotto trovate il box per l'acquisto diretto, al prezzo di 74,99 euro.