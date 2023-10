La truffa dell'offerta di lavoro su WhatsApp: come funziona questo ingegnoso scam

Negli ultimi giorni sta circolando molto anche in Italia una truffa, che parte da una presunta offerta di lavoro su WhatsApp: si riceve un messaggio (solitamente da un numero estero) in cui il truffatore si presenta come un addetto delle risorse umane di un'importante società (solitamente Mercer, Hays, Deloitte o altri ancora). Il messaggio iniziale è qualcosa di simile:

Hi, my name is Gina. I am a recruitment consultantfor MERCER

We have received your job application. Are you still looking for a job?