Lo sfondo dinamico, a tema foresta, non è infatti selezionabile nelle impostazioni, ma è ora disponibile per tutti, anche chi non utilizza l'ultima versione di test di macOS: ecco come scaricarlo e installarlo.

Con il rilascio della beta 5 per sviluppatori di macOS Sequoia (sapete come installare una beta sul Mac ?), alcuni utenti hanno scoperto un nuovo sfondo nascosto nei file di sistema .

Come scaricare e installare lo sfondo Sequoia Sunrise

Il nuovo sfondo di macOS si chiama Sequoia Sunrise, ed è uno sfondo disponibile sia come versione statica che dinamica, ma non in modalità scura.

Se state usando la beta per sviluppatori, potete trovarlo nella beta 5 di Sequoia nella cartella nascosta /System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers. Per accedervi, dovete premere la combinazione di tasti Maiusc + command + ., al che vedrete anche i file e le cartelle nascoste.

Per tutti gli altri, potete scaricare i file dal sito di Mr. Macintosh. Qui trovate il file HEIC, ovvero lo sfondo statico, che potete trovare anche in formato .png a risoluzione 6016x6016 pixel a questo indirizzo (la versione consigliata), e qui quello dinamico in formato .mov.

Per scaricarli, cliccate sulla freccia verso il basso in alto a destra, poi cliccate su Scarica comunque.

Una volta scaricato (o ottenuto il file dalla beta), potete installarlo. Per installare il file .png, cliccateci sopra con il tasto destro del mouse (o control + clic se usate il magic mouse) e selezionate la voce Servizi, poi cliccate su Imposta immagine della scrivania.

Oppure clicca in alto a sinistra sul menu Apple, seleziona Impostazioni di sistema e poi Sfondi. In alto clicca sul menu Aggiungi foto e poi seleziona Scegli. Ora scegli l'immagine.

Installare lo sfondo dinamico è un po' più complesso, e non vi consigliamo di farlo perché implica armeggiare con le cartelle di sistema. In ogni caso, se volete procedere dovete prima creare un'anteprima (potete usare lo sfondo statico e ridimensionarlo a 214 x 130 pixel, per poi salvarlo in formato .jpg), poi spostateli nelle seguenti cartelle (dovete usare la password di sistema):

File .mov: Library/Application Support/com.apple.idleassetsd/Customer/4KSDR240FPS

Library/Application Support/com.apple.idleassetsd/Customer/4KSDR240FPS Anteprima (file .jpg): /Library/Application Support/com.apple.idleassetsd/snapshots

Riavviate il Mac e se andate nelle impostazioni di sistema e cliccate su Sfondi, dovreste vedere lo sfondo.

Se volete rendere il processo più veloce, dovete installare un'app di terze parti (è open source, ma si tratta sempre di un'app che modifica i file di sistema, quindi la sconsigliamo).