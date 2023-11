Ora è possibile scaricare i reel di Instagram: ecco come

Su Instagram è arrivo una funzionalità che già da tempo è disponibile su TikTok: si tratta della possibilità di salvare i reel creati dagli account pubblici sul proprio rullino fotografico. L'opzione, attiva negli Stati Uniti, verrà estesa a livello globale: dunque, sarà sufficiente un semplice clic per scaricare il video che, specifichiamo, sarà caratterizzato da una filigrana per indicare l'origine della clip (apparirà il nome dell'account che ha realizzato il reel ed il logo di Instagram). Per gli utenti minorenni che hanno un account pubblico, invece, l'impostazione predefinita per il download sarà disattivata. Inoltre, non sarà possibile scaricare i reel pubblicati sugli account privati.