Scarlett Johansson contro ChatGPT e OpenAI: galeotta fu la voce di Sky, o forse di Samantha

Nel frattempo la voce incriminata è stata resa non disponibile proprio da quest'oggi (vedi screenshot a confronto, catturati prima e dopo l'ultimo aggiornamento dell'app di ChatGPT), ma ormai il latte è stato versato.

OpenAI nel frattempo afferma di essere in contatto con l'attrice, perché "c'è stata un po' di confusione", e che la voce in questione non è un'imitazione non autorizzata. Di certo "Samantha" (la IA di Her - NdR) non sembra avere le idee confuse, e in un mondo che sempre più dovrà confrontarsi con deepfake e problemi legati al diritto d'autore, la sua battaglia appare tutto fuorché triviale. Quindi sì, sentiremo ancora tante notizie su OpenAI, ChatGPT e Scarlett Johansson. Ed è giusto così.