Le scarpe di Apple che costano quanto una Tesla

Apple è un nome che immediatamente attrae milioni di persone, soprattutto quando si parla di dispositivi tecnologici. Ma Apple è trasversale e globale, il suo appeal è molto forte anche nella cultura popolare.

E proprio in questo contesto vi parliamo di una curiosa vicenda emersa negli Stati Uniti, con una piattaforma per le aste chiamata Sotheby che ha messo in vendita delle scarpe di Apple. Sì, avete capito bene, proprio delle sneaker a marchio della mela.