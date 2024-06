Trapela la scheda tecnica di Galaxy Z Fold 6: non salterete di gioia

Display : Esterno : Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (2.376 x 968 pixel), proporzioni 22:9 e refresh rate di 120 Hz Interno : Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ (2.160 x 1.856 pixel), proporzioni 4:3.4 e refresh rate di 120 Hz

: Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: 12 GB Storage interno : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, OIS, registrazione video 8K a 30 fps, registrazione in slow motion 4K a 120 fps Grandangolo : 12 megapixel Teleobiettivo : 10 megapixel, zoom ottico 3x, OIS

: Fotocamera frontale : Cover : 10 megapixel Schermo interno : 4 megapixel

: Connettività : GPS, 5G (slot per schede dual-nano-SIM + eSIM), 4G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, UWB, NFC e USB 3.2 Gen 1 ( 5 Gbps), USB-C

: 239 grammi Batteria: 4.400 mAh

Quello che ci dice questa scheda tecnica non ufficiale è che Galaxy Z Fold 6 non presenterà particolari miglioramenti rispetto a Fold 5.

Il comparto fotografico sarebbe esattamente lo stesso, così come il comparto batteria. Il peso è leggermente diminuito (di 13 grammi), e le dimensioni dei bordi sono state ridotte.

Samsung promette che ci sarà una migliore gestione della batteria, e dunque un'autonomia più ampia rispetto al predecessore. Nulla dovrebbe invece cambiare sui fronti della certificazione IP, comparto audio, sensore d'impronte e velocità di ricarica.

In merito al suo lancio, sappiamo che Fold 6 dovrebbe arrivare nelle colorazioni Navy, Pink e Silver Shadow. Il prezzo di lancio dovrebbe partire da 1.900 dollari per il mercato USA (circa 1.750 euro), in rialzo di circa 100 dollari rispetto al debutto di Fold 5. Vi ricordiamo che il giorno scelto da Samsung per il lancio sarebbe il prossimo 10 luglio.