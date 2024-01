In futuro lo schermo di uno smartphone potrebbe essere realizzato con un materiale a sorpresa!

In futuro gli smartphone potranno avere un display non realizzato con vetro e plastica. I ricercatori, infatti, stanno lavorando sull'impiego del legno trasparente come potenziale alternativa ai due materiali sopra citati. In particolare, un rapporto di Scientific American ha fatto luce sul lavoro del ricercatore Lars Berglund del KTH Royal Institute of Technology in Svezia e dei ricercatori dell'Università del Maryland (UM).

Entrando nel vivo della notizia, è stato scoperto un processo che consente la modifica o la rimozione di una sostanza nota come lignina. Questa sostanza, simile alla colla, è ciò che tiene insieme le cellule che trasportano acqua e nutrienti in un albero, consentendo tra l'altro a conferire a quest'ultimo il tipico colore marrone. I ricercatori hanno rimosso oppure sbiancato la lignina per rimuovere il colore, quindi l'hanno riempita con resina epossidica per renderla trasparente.