Sconti su Pixel e dispositivi Nest per il compleanno di Google!

Google torna a far parlare di sé nel mercato smartphone e non solo. All'alba del lancio dei nuovi Pixel 8, Google festeggia il suo compleanno e stavolta il regalo è per gli utenti.

Quello che ricorre oggi è un compleanno importante per Google, visto che BigG compie ben 25 anni. E per il suo primo quarto di secolo ha lanciato una serie di sconti interessanti sul suo store ufficiale.