Sconti di San Valentino per gli abbonati al PlayStation Plus: ecco le offerte esclusive

PlayStation Plus è il servizio ad abbonamento mensile di casa Sony che offre ai videogiocatori alcuni vantaggi, tra cui il multiplayer online e l'accesso a svariati titoli (ecco le nostre guide con i migliori giochi per PS5 e PS4 che aggiorniamo ogni mese). In occasione di San Valentino, il mese di febbraio porta con sé diversi vantaggi per gli abbonati al PS Plus , tra i quali spicca un'interessante offerta per gli acquisti sullo store PlayStation Direct . Andiamo a vedere nel particolare tutte le novità.

Cominciamo proprio dagli sconti. Acquistando due o più articoli dallo store online PlayStation Direct, per un valore superiore a 100 euro, verrà applicato uno sconto del 15% sul totale. ''Un'occasione perfetta per trascorrere un San Valentino a tutto divertimento insieme al proprio giocatore 2 o per scegliere il regalo perfetto per la Festa degli innamorati, selezionandolo tra le principali periferiche e la vasta gamma di giochi dell'ecosistema PlayStation''. Inoltre fino all'11 febbraio, facendo login con il proprio account PSN su PlayStation Store, i non abbonati potranno sottoscrivere 12 mesi di PlayStation Plus Extra al prezzo dell'abbonamento Essential.

Andando oltre le offerte, Marvel's Spider-Man 2 si è aggiunto al catalogo di titoli in versione di prova dallo scorso 6 febbraio. Il gioco è disponibile per tutti gli abbonati al piano Premium di PlayStation Plus e può essere giocato per un tempo limitato di 2 ore. I trofei e i progressi ottenuti nella versione di prova potranno essere mantenuti in caso di acquisto del gioco completo.