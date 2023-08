Ecco il nuovo sconto per chi attiva Kena TIMVISION Silver con DAZN e Infinity+

Buone notizie per i nuovi clienti Kena. Difatti, coloro che vorranno attivare il pacchetto streaming con DAZN e Infinity+ potranno usufruire della promo Kena TIMVISION Silver, con un prezzo scontato per 4 mesi e con costo di attivazione gratuito. Così come riportato su MondoMobileWeb, questo pacchetto è disponibile a 24,99 euro al mese per 4 mesi, per poi passare ad un canone mensile di 29,99 euro per sempre.

Nello specifico, la promozione include TIMVISION (dal valore di 6,99€ al mese, tra l'altro è incluso Discovery+ e Discovery+ Sport gratis fino al 31 dicembre 2023 e con disattivazione automatica al termine.), Infinity+ (dal valore di 7,99€ al mese) e DAZN Standard (dal valore di 40,99€ al mese). Per quanto riguarda l'iter, dopo l'attivazione, l'utente riceverà alcuni SMS contenenti dei link per effettuare la registrazione ad ognuna delle piattaforma sopra indicate. Inoltre, nel pacchetto è inclusa una SIM Kena, che servirà per pagare il rinnovo dell'offerta.

La scheda, tra l'altro, viene fornita con 1 Giga di traffico dati 4G ogni mese.