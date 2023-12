Non è Natale senza sconto per Nova Launcher!

E quando si parla di personalizzazione alla portata di tutti ci vengono in mente i launcher . E a cascata, gli utenti più appassionati quando pensano a un launcher allora immaginano subito Nova Launcher . Si tratta di un launcher storico per Android, oltre che uno dei più popolari e più ricchi di opzioni e funzionalità.

Sin dalla sua nascita abbiamo lodato Android per le enormi possibilità di personalizzazione che ha sempre concesso ai suoi utenti. E quando parliamo di personalizzazione intendiamo quella indicata per gli utenti più appassionati, ma anche per coloro che sono alle prime armi.

Nel corso del tempo, basti pensare che Nova ha più di 10 anni di carriera nel mondo Android, il launcher si è rinnovato molto secondo diversi aspetti. Ma qualcosa non è mai cambiato, ovvero lo sconto natalizio per acquistare la versione Prime di Nova Launcher.

Nova Launcher Prime corrisponde alla versione del launcher che non ha limitazioni in termini di funzionalità per la personalizzazione.

E sappiamo che per ogni Natale Nova Launcher Prime viene scontato per l'occasione. Anche per Natale 2023 la tradizione viene mantenuta.

Nova Launcher Prime è infatti in sconto sul Play Store a 0,05 euro, invece dei 3,99 euro che di solito caratterizzano il prezzo del launcher.

Negli ultimi mesi Nova Launcher non ha ricevuto grossi aggiornamenti, ma d'altra parte sappiamo bene che il launcher da molto tempo può considerarsi completo in ogni suo aspetto, al punto da rimanere ancora oggi nell'olimpo dei launcher Android.

Se siete interessati a provare la versione Prime allora non dovete farvi sfuggire l'occasione. Per questo Natale è praticamente gratis. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarlo dal Play Store.

Scarica da Play Store