Sconto di 3€ mensili per chi attiverà TIM WiFi Power Smart: ecco come

Da oggi, 18 aprile, per l'attivazione online dell'offerta di rete fissa TIM WiFi Power Smart è disponibile la Promo Limited Edition , che consente di ottenere uno sconto di 3€ al mese per sempre. Con la promozione, disponibile esclusivamente online, si ottiene quindi un piccolo sconto sul costo dell'offerta per chi sceglierà TIM WiFi Power Smart Fibra oppure TIM WiFi Power Smart Mega.

L'offerta include navigazione internet illimitata (fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH, fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC), chiamate illimitate incluse per due anni e un modem Wi-Fi (tra cui il TIM Hub+ con Wi-Fi 6 per FTTH) compreso a rate nel prezzo. Dopo due anni, l'opzione Voce con chiamate illimitate costerà 5 euro (e non potrà essere disattivata).

Tuttavia, l'offerta continuerà a costare 27,90€ al mese grazie sempre alla Promo Limited Edition.

Per l'offerta in questione, l'attivazione online permette ancora di azzerare i costi di attivazione, che di solito ammontano a 39,90€. La promozione, valida dal 18 al 30 aprile, è attivabile anche nei negozi TIM per alcuni clienti. Infine, la Promo Limited Edition non è valida per I già clienti mobile (che possono approfittare degli sconti in convergenza).