Quest'app realizza il sogno di tutti: guadagnare soldi segnalando le auto parcheggiate male

Sarà capitato a tutti, magari anche oggi stesso, di trovarsi di fronte a un'auto parcheggiata male (per non dire di peggio). Tra soste in doppia fila, sulle strisce, sul marciapiede, o in modo da bloccare altri veicoli, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E quante volte avete pensato di chiamare i vigili, ma poi avete desistito? Con Scout Park sarà tutto più semplice , e anche più remunerativo .

Cos'è Scout Park e quanto si guadagna?

Scout Park è un'app per Android, presente sul Play Store ma non ancora scaricabile in Italia (al momento dovrebbe funzionare solo in Svezia, nonostante la pagina sia già tradotta in italiano), ma c'è anche la versione web.

L'idea è molto semplice: se vedete un veicolo in sosta selvaggia, potete fargli una foto, dove la targa sia ben visibile, e segnalarlo in base alla violazione, inserendo eventuali informazioni aggiuntive (esempio: parcheggio per invalidi senza permesso, sosta vicino alle colonnine delle auto elettriche, bloccava un altro veicolo, eccetera).

Va inserita anche la posizione del veicolo, in modo che l'app faccia partire la segnalazione alle forze dell'ordine, che verificheranno l'esattezza della segnalazione. In caso positivo, l'utente sarà ricompensato in denaro sonante.

Ovviamente tutto ciò si basa sulla tempestività dell'intervento, cosa che di certo non è scontata. Un'auto in doppia fila si sarà facilmente spostata prima dell'arrivo di una voltante, mentre una parcheggiata in divieto di sosta potrebbe ancora essere lì. Dipende da molteplici fattori, non da ultimo dal caso.

Chiariamo che il segnalatore deve avere più di 16 anni, ma a parte questo non ci sono altri limiti. E il guadagno non è affatto male: 50 corone svedesi per ogni infrazione riconosciuta, circa 4,30 euro. Il Comune è "contento" perché intascherà una multa in più che magari non avrebbe riscosso, e l'utente è contento per lo stesso motivo. Sembra il classico caso di vittoria per tutti, tranne per chi viene pizzicato in contravvenzione.