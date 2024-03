Giocare contemporaneamente in 2D e in 3D: Screenbound vi farà "scimmiare" il cervello in 5 dimensioni!

È forse questo il caso di Screenbound , un gioco sviluppato da Crescent Moon Games e Those Dang Games . Ancora non ha una data di uscita, ma dal poco mostrato su Steam e su YouTube ha di che incuriosire un po' tutti, anche chi non è propriamente appassionato di platform.

2D + 3D = 5D

In Screenbound ci troveremo a controllare Quantum Boy, un personaggio il cui modello 2D sembra un incrocio tra Super Mario e un allenatore di Pokémon. Lo controlliamo tramite una console portatile in stile Game Boy chiamata Qboy, muovendolo attraverso ambientazioni in due dimensioni. Fin qui niente di particolare, se non fosse che mentre muoviamo Quantum Boy in questa console, vediamo al contempo le mani della persona che sta usando la console, la console stessa e le medesime ambientazioni 2D riprodotte però in 3D.

No scusa, cosa? Ok, è il momento di vederlo in azione in questo video: