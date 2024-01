Se avete in programma un viaggio all'estero, Fastweb può fare al caso vostro

Quando si viaggia al di fuori dell'Italia, ci si pone il problema del roaming. Rimanendo in Europa, ci si avvale del Roaming like at home, che permette di utilizzare la propria offerta (seppur con qualche limitazione per i dati) senza spese aggiuntive, ma, se si va al di fuori dell'Unione Europea, la situazione cambia.

Per questo Fastweb ha deciso di introdurre le Opzioni Internazionali, che consentono di rimanere connessi anche al di fuori del territorio europeo e sono state nominate: Opzione Europa, Opzione USA & Canada, Opzione Extra UE.

