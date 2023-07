Anime e FPS uniti dal design: le SKINS Naruto e le sedie Valorant sono le bellissime novità di Secretlab

Secretlab torna a stupire con nuovi modelli di sedie gaming TITAN EVO 2022 e nuove collezioni per le SKINS . Le speciali novità appena lanciate riguardano due saghe molto famose, una appartenente alla sfera manga/anime, l'altra al gaming competitivo: stiamo parlando delle nuove collezioni NARUTO SHIPPUDEN e VALORANT ! Tra l'altro, questi nuovissimi modelli arrivano a poche settimane dal lancio delle spettacolari edizioni speciali dedicate a Diablo IV , segna che Secretlab sta continuando a lavorare alacremente per ampliare la sua già estesissima serie di collaborazioni.

NARUTO SHIPPUDEN Collection

Sono tanti i prodotti disponibili con la NARUTO SHIPPUDEN Collection, che farà impazzire i fan del manga e dell'anime. Già da qualche mese sono disponibili le due bellissime sedie gaming Secretlab TITAN Evo Naruto Edition e Akatsuki Edition, che mostrano dei disegni molto raffinati realizzati sul tessuto SoftWeave Plus e montano anche una targhetta con un logo placcato in metallo, ispirata ai coprifronte indossati dagli Shinobi.

La vera novità annunciata nelle ultime ore sono però le nuove tre SKINS per ricoprire le TITAN Evo che già avete a casa: non solo le due edizioni speciali per Naruto e Akatsuki, simili alle sedie di cui abbiamo appena parlato, ma anche l'esclusivo modello Secretlab SKINS Sasuke Edition con colorazione nero e viola.