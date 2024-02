Secretlab TITAN Evo Lite

Secretlab TITAN Evo Lite è una sedia ergonomica che punta a soddisfare le esigenze di una massa molto ampia di clienti. Per farlo, mantiene praticamente inalterato il design e la comodità eccezionale della TITAN Evo originale, ma diventa più essenziale per quanto riguarda le caratteristiche speciali.

La più grande differenza tra il modello normale e la nuova versione Lite riguarda lo schienale. Sulla TITAN Evo Lite non è disponibile il meccanismo di supporto lombare regolabile, l'arma segreta della TITAN Evo originale, che viene rimpiazzato da una curvatura fissa, comunque studiata per assicurare una corretta ergonomia della schiena.

Altre differenze importanti: TITAN Evo Lite ha rivestimenti con materiali meno premium, non ha un cuscino poggiatesta magnetico incluso in confezione (si può acquistare a parte) e i due poggiapolsi non supportano la tecnologia CloudSwap per la sostituzione rapida.

Per il resto, però, vengono mantenute tutte le altre caratteristiche peculiari delle sedie a marchio Secretlab. Ritroviamo dunque l'ottima struttura in acciaio per il telaio, la seduta morbida in schiuma, il meccanismo di inclinazione regolabile e la qualità delle finiture, tra le migliori del settore.