Segnalazione incidenti di Google Maps su Android Auto. Ecco come funziona

Su Reddit è infatti apparso uno screenshot che ci consente di scoprire come apparirà: vediamo come funziona.

Cos'è la segnalazione incidenti di Google Maps

Per chi non lo ricordasse (o non la usasse), la segnalazione incidenti è una funzione lanciata in Google Maps nel 2019 che consente agli utenti, come su Waze, di segnalare i problemi su un percorso.

Durante la navigazione, toccando l'icona relativa (nell'app per Android e iOS una sorta di fumetto con un "+", sulla destra), è possibile indicare agli altri utenti:

Incidenti;

Rallentamenti;

Lavori in corso;

Chiusura della corsia;

Veicolo in stallo;

Oggetto sulla strada;

Autovelox.

Lo strumento ha tardato ad arrivare sulle interfacce per veicoli, e se a luglio è stato implementato in CarPlay, su Android Auto se n'è avuta indicazione solo in India.

Google aveva poi annunciato che entro fine luglio avrebbe lanciato un rinnovato sistema di segnalazione degli incidenti su tutte le piattaforme, incluso Android Auto.

In circa un mese e mezzo da quell'annuncio, tuttavia, il lancio non è avvenuto, poiché quasi nessun utente ha ricevuto la funzionalità: ora però un utente su Reddit ha condiviso il primo screenshot.