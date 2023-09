Il segnale Wi-Fi è meglio dei raggi X: può vedere oltre i muri

Entrando un po' di più nei dettagli della notizia, Mostofi ed il suo team hanno utilizzato la teoria geometrica della diffrazione e coni di Keller per definire i contorni degli oggetti e creare, così, delle immagini dettagliate utilizzando i segnali WiFi. Il tutto, quindi, è basato su come le onde radio si propagano e si riflettono appena incontrano gli oggetti . Difatti, quando si incontrano i punti di bordo, le informazioni vengono inviate agli altri punti sfruttando la teoria bayesiana delle probabilità.

Interessante scoperta quella effettuata dal laboratorio dell' Università della California Santa Barbara , diretto dalla professoressa Yasamin Mostofi. I ricercatori, infatti, hanno avanzato una soluzione che permette di creare immagini ad alta qualità di oggetti statici tramite segnali WiFi . La tecnica utilizzata si basa sulla teoria geometrica della diffrazione e sui coni di Keller al fine di tracciare i contorni degli oggetti. In particolare, questa metodologia ha consentito di riconoscere perfettamente oggetti disposti oltre i muri nonché di leggere le parole dell'alfabeto.

Infine, sempre i ricercatori dell'Università di Santa Barbara hanno dimostrato come il segnale WiFi possa risultare utile anche a riconoscere le lettere dell'alfabeto, anche attraverso i muri. Nello specifico, gli studiosi hanno dimostrato come il loro approccio consenta al WiFi di immaginare e leggere attraverso i muri immaginando i dettagli e leggendo ulteriormente le lettere della parola "BELIEVE" attraverso i muri.