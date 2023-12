Segway-Ninebot lancia anche in Italia due nuovi prodotti inaspettati

Entrando nei particolari, la linea Segway Cube è caratterizzata da un design a batterie modulari impilate, che consente di aggiungere fino a cinque moduli batteria (venduti separatamente), ciascuno dei quali fornisce 1kWh di accumulo di energia. I due dispositivi vantano anche una potenza di 2200W AC e sono in grado di regolare in modo intelligente l'alimentazione degli apparecchi elettrici collegati per evitare il sovraccarico, supportando dispositivi con un consumo di energia fino a 4400W, rispetto a un utilizzo medio giornaliero di elettricità da parte delle famiglie di circa 3000W.

La serie Segway Cube utilizza la lega di magnesio AM60B come scheletro e adotta stabili celle di alimentazione al litio-ferro-fosfato di tipo automobilistico, certificate UL, combinate con 10 funzioni BMS. Dal punto di vista dell'impermeabilità, la certificazione IPX3 garantisce la possibilità di proteggere dagli spruzzi d'acqua. Il grado di protezione del singolo pacco batteria raggiunge il grado IP56. Tra l'altro, Cube 1000 e Cube 2000 sono dotati di una porta di ricarica DC MPPT da 800W per supportare la ricarica in auto o solare. In combinazione con la ricarica rapida AC da 1250W, Cube 1000 e Cube 2000 possono essere ricaricati completamente in sole 1,2 ore e 1,8 ore rispettivamente.