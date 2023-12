Sei funzioni di Threads: dalla più ovvia alla più segreta

Da qualche giorno in Italia è arrivato ufficialmente Threads, l'app anti-Twitter voluta da Instagram. Dopo il lancio negli USA nello scorso luglio, la nuova piattaforma ha debuttato anche in Europa: il ritardo, per chi non lo sapesse ancora, è stato causato dalle leggi sulla privacy in vigore nel nostro continente. In ogni caso, dal 14 dicembre è possibile utilizzare Threads anche qui da noi.

"Spulciando" un pò la nuova piattaforma di Meta, è possibile apprendere sei funzioni che risultano piuttosto interessanti. La prima riguarda l'inserimento degli hashtag. A differenza di quanto si potesse pensare, non occorre inserire il cancelletto bensì premere l'apposita icona (indicata proprio da un cancelletto) e poi digitare l'hashtag desiderato (si potrà crearne anche di nuovi). L'importante è ricordarsi che è possibile inserirne soltanto uno per post. Un'altra funzione utile è l'opportunità di guardare esclusivamente il feed degli utenti che seguiamo: è sufficiente premere sull'icona di Threads e selezionare il tab "Segui già" (oppure premere l'icona con la casa in basso a sinistra).