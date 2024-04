Le selfie GIF in arrivo su Google Messaggi, le userete?

Google vuole mettere sempre più al centro dell'esperienza Android la sua app di messaggistica , Messaggi di Google . L'app sta per ricevere una nuova tipologia di contenuto da inviare in chat.

In un periodo in cui Google sta spingendo tantissimo sull'adozione della messaggistica RCS (ecco la nostra guida su cosa sono i messaggi RCS e come si usano), arriva una novità che probabilmente farà piacere a coloro che usano Messaggi di Google in maniera consistente nel quotidiano.

Le Selfie GIF sostanzialmente corrispondono a delle GIF create a partire dalla fotocamera anteriore, al momento dell'invio. I Selfie GIF si creano dunque a partire da una breve registrazione video, di 3 secondi, dalla fotocamera anteriore.

Google ha pubblicato una pagina di supporto in cui spiega come creare e inviare una Selfie GIF:

Selezionare la conversazione in cui si intende inviare una Selfie GIF. Tenere premuto il pulsante della fotocamera nello spazio dedicato alla composizione del testo. Per alcuni utenti arriverà anche un pulsante dedicato per la registrazione della Selfie GIF. Verrà avviato un conto alla rovescia, dopo il quale partirà automaticamente la registrazione della GIF. Alternativamente è possibile avviare manualmente la registrazione tramite il pulsante rosso. Non è possibile inviare la Selfie GIF durante la registrazione. Alla fine della registrazione è possibile inviare la Selfie GIF.

Google specifica che sarà possibile inviare Selfie GIF che sono già state registrate in precedenza e presenti nella memoria interna.

Le Selfie GIF non potranno essere modificate dopo la conclusione della registrazione.

Rimane però da capire quando arriverà la novità appena annunciata da Google, visto che non la troviamo sulla versione stabile e nemmeno sulla beta dell'app Messaggi. Fateci sapere se l'avete ricevuta, e se la trovate utile.