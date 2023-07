Ci sono sempre più abbonati a Spotify

Risultati importanti per Spotify che aumenta del 27% il numero di utenti abbonati e del 17% il numero di utenti attivi rispetto allo scorso anno. Tuttavia, a fronte di questi aumenti di ascoltatori, Spotify rivela che in realtà sta avendo minori entrate : adesso Spotify sta avendo un ricavo medio per utente pari a 4,27€ , inferiore al 4,32€ del primo trimestre del 2023.

Nonostante il lunedì nero per Spotify , in cui ha annunciato un incremento dei prezzi dei suoi piani (per chi volesse cambiare, ci sono delle alternative a Spotify ), nel suo report sugli utili del secondo trimestre del 2023 il famoso servizio di streaming musicale ha annunciato di aver raggiunto i 220 milioni di abbonati e 551 milioni di utenti attivi al 30 giugno.

Ovviamente, nessun utente è contento di un aumento dei prezzi del proprio abbonamento, ma bisogna tener conto che Spotify ha registrato una perdita netta di 302 milioni di euro in questo trimestre. Un dato importante soprattutto alla luce della differenza con l' anno passato in cui si registrava una perdita di 125 milioni di euro . Perciò, è normale che la società cerchi dei ripari a fronte di questi dati. Tuttavia, c'è un altro fattore importante, con il quale Spotify deve fare i conti: la regionalità degli utenti attivi .

Come si può notare dall'immagine, analizzando il secondo trimestre di ogni anno dal 2019 al 2023, si può notare che in termini percentuali c'è stata una leggera contrazione degli utenti attivi presenti in Europa, Nord America e America Latina (nell'ordine di un paio di punti percentuali) in favore di un corposo aumento degli utenti nel Resto del Mondo.

Certamente, come si è detto in precedenza, in numeri assoluti gli utenti attivi sono aumentati in tutte le regioni analizzate, però è interessante osservare che l'interesse di Spotify è rivolto anche verso nuovi mercati e che non è spaventata dall'affrontare dei concorrenti locali, più radicati nel territorio, ai quali la clientela è già fidelizzata, oppure concorrenti già noti, ai quali può erodere pezzi di clientela.