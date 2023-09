Sennheiser porta autonomia e qualità del suono nella fascia bassa con le Accentum Wireless

Inoltre, dispongono della Hybrid ANC , cioè una cancellazione attiva del rumore che può essere attivata e disattivata in base alle proprie esigenze : se siete in un luogo affollato e volete ascoltare della musica senza essere disturbati, la si attiva e tutti i rumori rimarranno al di fuori; se invece si avverte il bisogno di sentire i rumori esterni, la si può disabilitare con un tocco grazie alla modalità trasparenza .

Queste cuffie , come si evince dal nome, sono cuffie Bluetooth senza fili che hanno come scopo quello di essere versatili nel corso dell'intera giornata . Infatti, hanno il Bluetooth 5.2 e supportano il codec aptX HD per garantire la migliore resa audio.

Sennheiser è una delle aziende più famose nel settore dell' audio professionale sia per la qualità dei suoi prodotti sia per la longevità della sua attività e oggi ha presentato la sua ultima creazione: le Accentum Wireless .

Si può coprire l'interna giornata grazie alla sua autonomia di 50 ore, fornita dalla sua batteria da 800 mAh, che si può ricaricare tramite la presa USB di tipo C e contando sulla ricarica rapida.

In aggiunta, si possono effettuare chiamate grazie ai due microfoni integrati e alla modalità di riduzione del vento, che serve per garantire una buona qualità audio anche in uscita.

Mentre le si usa, è possibile personalizzare l'audio in base a cosa si ascolta tramite la modalità che si preferisce, come il Bass Boost o Podcast. Ma se si vuole un livello ulteriore di personalizzazione, è possibile farlo grazie all'equalizzatore a 5 bande, che si può regolare dall'app Smart Control, disponibile sia sul Google Play Store sia sull'App Store.