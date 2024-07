Serie A Enilive 2024/2025, rinnovata la collaborazione DAZN-Tivùsat con un'importante novità

I dettagli della collaborazione tra Tivùsat e DAZN

Durante il campionato potrebbe verificarsi la contemporaneità di tre o più partite. In questo caso, su uno dei due canali DAZN su Tivùsat, verrà mandato in onda ZONA Serie A , il programma che consente la visione della diretta gol di tutti gli incontri.

Come attivare i canali satellitari di DAZN su Tivùsat

Per attivare i canali satellitari di DAZN sulla piattaforma satellitare in questione occorre avere un dispositivo Tivùsat certificato ed abilitato a DAZN. Poi, ovviamente, bisognerà attivare un abbonamento alla piattaforma (standard o plus) nonché abilitare ZONA DAZN (il cui prezzo va aggiunto a quello dell'abbonamento).

Fino allo scorso anno, il costo in più era quantificato in 7,50 euro, mentre per quella attuale ancora non è stato ufficializzato. Stando ad alcune indiscrezioni riportate su DDAY, potrebbe essere abbassato a 5 euro.