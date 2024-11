Serie ASUS ROG Phone 9 ufficiale: il gaming phone si rinnova, ma sarà sufficiente per spiccare sugli altri?

Il panorama dei dispositivi mobili dedicati al gaming accoglie oggi la nuova versione dello smartphone ROG di casa ASUS. Stiamo ovviamente parlando della nuova serie ASUS ROG Phone 9. Come ogni anno, il nuovo modello vanta serie di miglioramenti rispetto ai suoi predecessori. Il mercato però è sempre più aggressivo, e nonostante la presenza del nuovissimo SoC Snapdragon 8 Elite, tanti altri concorrenti stanno arrivando in commercio. Vediamo quindi cosa ha da offrire e se effettivamente potrebbe elevarsi sopra la concorrenza.

Scheda tecnica ASUS ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro

Vediamo come prima cosa le caratteristiche tecniche dei due ROG Phone 9 in arrivo sul mercato italiano:

Schermo Dimensioni: 6,78 pollici

6,78 pollici Tecnologia: AMOLED E6 con LTPO

AMOLED E6 con LTPO Risoluzione: 2400 x 1080 pixel

2400 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento: Fino a 185 Hz (abilitabile in Game Genie)

Fino a 185 Hz (abilitabile in Game Genie) Luminosità: HBM 1.600 nits, picco fino a 2.500 nits

HBM 1.600 nits, picco fino a 2.500 nits Protezione: Corning® Gorilla® Glass Victus 2

Corning® Gorilla® Glass Victus 2 Colori: Supporta 107,62% DCI-P3, 103,40% NTSC e 145,99% sRGB Processore Modello: Qualcomm Snapdragon® 8 Elite

Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Architettura: 2+6 core Oryon, fino a 4,3 GHz

2+6 core Oryon, fino a 4,3 GHz GPU: Adreno 830, incremento del 40% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente RAM ROG Phone 9: Fino a 16 GB LPDDR5X

ROG Phone 9 Pro: Fino a 24 GB LPDDR5X Memoria Interna ROG Phone 9: Fino a 512 GB UFS 4.0

ROG Phone 9 Pro: Fino a 1 TB UFS 4.0 Fotocamere Posteriori Principale: 50 MP Sony Lytia 700, sensore da 1/1,56" con stabilizzatore gimbal a 6 assi (±5° di correzione)

50 MP Sony Lytia 700, sensore da 1/1,56" con stabilizzatore gimbal a 6 assi (±5° di correzione) Macro: 5 MP (solo modello standard)

5 MP (solo modello standard) Telefoto (solo Pro): 32 MP con zoom ottico 3x, fino a 30x con tecnologia HyperClarity

32 MP con zoom ottico 3x, fino a 30x con tecnologia HyperClarity Ultra-wide (solo Pro): 13 MP con lente Free-form Fotocamera Anteriore Risoluzione: 32 MP RGBW

32 MP RGBW Angolo di visione: 90° (22mm ultrawide) Connettività Wi-Fi: Dual-band Wi-Fi 6E

Dual-band Wi-Fi 6E Bluetooth: Versione 5.3

Versione 5.3 NFC: Supportato

Supportato Dual SIM: Supportato con opzione eSIM in alcuni mercati Porte USB-C laterale per accessori e ricarica durante il gioco

Jack da 3,5 mm per cuffie

Slot per AeroActive Cooler Audio Tecnologia: Dirac Virtuo con suono spaziale

Dirac Virtuo con suono spaziale Altoparlanti: Stereo con ottimizzazione AI per la cancellazione del rumore

Stereo con ottimizzazione AI per la cancellazione del rumore Accessori: Supporto subwoofer nel cooler esterno AeroActive X Pro Certificazioni Resistenza: IP68 contro polvere e acqua Dimensioni 163,8 x 76,8 x 8,9 mm Peso ROG Phone 9: 227 g

ROG Phone 9 Pro: 225 g Batteria Capacità: 5.800 mAh

5.800 mAh Ricarica rapida: 65W con HyperCharge, da 0% a 100% in 46 minuti

65W con HyperCharge, da 0% a 100% in 46 minuti Ricarica wireless: Standard Qi 1.3, fino a 15W Sistema Operativo Android 13 con interfaccia personalizzata ASUS Armoury Crate e ottimizzazioni per il gaming.

Display: posteriore e frontale

Il ROG Phone 9 non solo mantiene l'iconico design aggressivo tipico della serie, ma introduce anche novità che colpiscono l'occhio e che potrebbero anche migliorare l'esperienza di utilizzo. Al centro troviamo il display AniMe Matrix, una soluzione mini-LED che permette una personalizzazione estetica rinnovata. Sul modello standard sono presenti 85 LED, mentre la versione Pro ne vanta 648, permettendo una personalizzazione ancora più dettagliata. Tra le funzionalità degne di nota c'è quella che anima il display posteriore quando state per scattare una foto a qualcuno ricordandogli di sorridere.

Il display frontale del ROG Phone 9 è un pannello AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 185Hz, garantendo una fluidità visiva al top per il panorama mobile. La protezione è assicurata dal Gorilla Glass Victus 2, mentre la luminosità massima di 2.500 nits permette un'ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Prestazioni e funzionalità gaming

Il cuore pulsante del ROG Phone 9 è il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite, che assicura prestazioni superiori del 45% rispetto al modello precedente. Questo chip è supportato da configurazioni di RAM e memoria interna che soddisfano anche gli utenti più esigenti (non solo i gamer), con versioni che arrivano fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage UFS 4.0.

Una delle caratteristiche distintive dei ROG Phone è il sistema AirTrigger, che trasforma i lati dello smartphone in pulsanti tattili, offrendo un'esperienza di gioco simile a quella di una console portatile. Li ritroviamo ovviamente anche su questa nuova famiglia, e sono come sempre personalizzabili per reagire in modo diverso a seconda del gioco che avviate. Il nuovo sistema GameCool 9 migliora ulteriormente la dissipazione del calore grazie a un design innovativo che mantiene le prestazioni anche nelle sessioni di gioco più lunghe e intense. Quest'anno in più c'è anche un foglio di graffite.

Intelligenza artificiale applicata al gaming

ROG Phone 9 ha anche tutta una serie di funzionalità basate su intelligenza artificiale che vi aiutano nelle sessioni di gaming. X Sense per esempio sfrutta il riconoscimento di immagini basato su intelligenza artificiale per riconoscere oggetti e situazioni nei giochi. Potete attivare l'auto raccoglimento di oggetti, impostare la corsa automatica quando camminate da un po', avviare sequenze automatiche di pulsanti in caso di avvenimenti particolari, e tanto altro. Ovviamente alcune cose funzionano solo in giochi specifici, come Genshin Impact, League of Legends Wild Rift e Arena of Valor o MLBB, mentre altre sono pensate per funzionare ovunque.

Tutto molto bello, ma...

Ci sarebbe tanto altro di cui parlare, fra cui la nuova batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida a 65W e ricarica wireless, il comparto fotografico con gimbal e zoom ottico 3x e gli accessori. A tal proposito ecco la nostra recensione completa dove potreste trovare tutte le risposte alle vostre domande.

C'è un solo, piccolissimo (per usare un eufemismo) problemino. E no, non è l'affacciarsi sul mercato di vari concorrenti dotati di Snapdragon 8 Elite. È che dovremo aspettare gennaio per poterci mettere le mani sopra. Vediamo quando aprono i preordini e i prezzi: ROG Phone 9 (12/256 Black)- prezzo 1.099€, in pre-order dal 19/11 con disponibilità da metà gennaio Eshop ASUS

ROG Phone 9 (12/512 White) - prezzo 1.149€, in pre-order dal 19/11 con disponibilità da metà gennaio Eshop ASUS e Gold Store

ROG Phone 9 (12/512 Black) - prezzo 1.149€, in pre-order dal 19/11 con disponibilità da metà gennaio esclusiva Amazon

ROG Phone 9 Pro - prezzo 1.299€, in pre-order dal 19/11 con disponibilità da metà gennaio (Eshop ASUS, Gold Store e Amazon)

ROG Phone 9 Pro Edition - prezzo 1.499€, in pre-order dal 19/11 con disponibilità da metà gennaio (Eshop ASUS, Gold Store e Amazon) Preordinandolo dal 19 novembre al 19 dicembre, con l'acquisto di tutte le versioni riceverete in regalo anche un AeroActive Cooler X.