La famiglia Galaxy S24 riceve un corposo aggiornamento di aprile, e la fotocamera ringrazia

Da un pacchetto di quasi 1 GB ci si aspetterebbero novità consistenti, cosa che in realtà non è esattamente accaduta. Tra le novità troviamo l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android al 1 aprile, con Samsung che addirittura anticipa i tempi per il rilascio delle nuove patch di sicurezza.

Oltre all'aggiornamento delle patch, arrivano altre novità che riguardano il sistema. Nel changelog che abbiamo ricevuto sul nostro modello italiano troviamo la menzione a miglioramenti generali del sistema, come la sua stabilità.

Però stando a quanto riferito da SamMobile, la stessa build apporterebbe anche dei miglioramenti alla fotocamera. Nello specifico, queste sarebbero le novità per il comparto fotografico introdotte:

Migliorata l'accuratezza del bilanciamento del bianco e dell'esposizione.

Migliorata la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Migliorata l'accuratezza del colore nell'app fotocamera ExpertRAW.

Migliorata la chiarezza del testo negli scatti con zoom elevato.

Introdotto il supporto per video a risoluzione 480×480 pixel nella funzione Instant Slow Mo.

Forse Samsung ha voluto introdurre dei miglioramenti software per il comparto fotografico, quasi come se avesse ascoltato il giudizio non proprio entusiasmante ricevuto da DxOMark proprio per il suo Galaxy S24.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello europeo, Italia compresa. Fateci sapere se l'avete già ricevuto e se avete notato particolari miglioramenti.