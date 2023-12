La famiglia Galaxy Book 4 è ufficiale: nuovo guanto di sfida ai MacBook

Galaxy Book 4 Ultra 16": Caratteristiche Tecniche

Galaxy Book 4 Pro: Caratteristiche Tecniche

Galaxy Book 4 Pro 360 16": Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

La serie Galaxy Book 4 sarà progressivamente disponibile in specifici mercati, a partire da quello sudcoreano a partire da gennaio 2024. Galaxy Book 4 Ultra sarà disponibile nella versione da 16 pollici nella colorazione Moonstone Gray, Galaxy Book 4 Pro sarà disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici nelle colorazioni Moonstone Gray e Platinum Silver, e Galaxy Book 4 Pro 360 sarà disponibile nella versione da 16 pollici, nelle colorazioni Moonstone Gray e Platinum Silver.

Al momento non abbiamo indicazioni ufficiali sui prezzi di lancio. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung indicherà i dettagli di commercializzazione per il mercato italiano.