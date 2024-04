Huawei presenta la serie Nova 12: tre smartphone, una promo e tanti selfie!

I tre dispositivi, caratterizzati da un design elegante e da una fotocamera anteriore che promette selfie ad'autore, sono disponibili su Huawei Store, accompagnati da una promo lancio veramente interessante. Andiamo a scoprirli, ricordandovi che non sono dotati di Play Store ma di AppGallery di Huawei.

Dopo averli annunciati a fine marzo, Huawei lancia ufficialmente in Italia i tre nuovi smartphone della serie Nova 12: Nova 12s, Nova 12 SE e Nova 12i (se siete in cerca di un telefono Huawei, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori ).

Tre telefoni, un'anima: ecco i nuovi Huawei Nova 12

Huawei Nova 12s

Caratteristiche tecniche

Schermo : 6.7" OLED FHD + 2412 X 1084 395 PPI"

: 6.7" OLED FHD + 2412 X 1084 395 PPI" CPU : Qualcomm Snapdragon 778G

: Qualcomm Snapdragon 778G RAM : 8 GB

: 8 GB Memoria interna : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : Principale: 50MP Ultra Vision F1.9 Ultra grandangolo : 8MP F2.2 Macro: 2 MP F2.4

: Fotocamera frontale : 60 MP F2.45

: 60 MP F2.45 Dimensioni : 161.29 mm (H) x 74.96 mm (W) x 6.88 mm (D)

Peso : 168g (compresa la batteria)

: 161.29 mm (H) x 74.96 mm (W) x 6.88 mm (D) : 168g (compresa la batteria) Batteria : 4.500 mAh con carica a 66 W

: 4.500 mAh con carica a 66 W OS: EMUI 14

Il nuovo HUAWEI Nova 12s si distingue per il suo design leggero, ultrasottile e una struttura ottimizzata grazie al design Extreme R Angle e Star Orbit Ring.

integra una Selfie camera ultra-grandangolare da 60 MP con una delle risoluzioni più elevate tra gli smartphone della stessa fascia di prezzo, perfetta per scattaregrazie all'ultra grandangolo da

La serie HUAWEI Nova 12 è la prima serie di smartphone Huawei a lanciare il nuovo EMUI 14: il sistema operativo aggiornato di Huawei che introduce nuove funzionalità come Live View, una funzione di notifica che consente agli utenti di dare un'occhiata in tempo reale alle attività delle app dalle schermate di blocco di AOD, e Lock Screen Themes. Quest'ultima funzionalità include numerose opzioni per esprimere la propria creatività creando uno sfondo personalizzato.

Inoltre, EMUI 14 offre diverse funzionalità legate alla sicurezza e alla privacy, assicurando il pieno controllo sulle autorizzazioni delle app e l'accesso ai loro dati personali.

Un'altra funzionalità di EMUI 14 è SuperHub, che consente i trasferire i dati tra dispositivi.

Prezzo

Huawei Nova 12s è disponibile su Huawei Store al prezzo di 499 euro nei colori Bianco, Blu e Nero.