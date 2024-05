La serie Huawei Pura 70 è disponibile finalmente in Italia: prezzi e promo lancio!

Non abbiamo dovuto attendere molto per vedere anche in Italia la serie Pura 70 di Huawei, gli eredi della famosissima serie P (se cercate un nuovo smartphone Android, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori sul mercato, anche per la fotografia o il gaming). Con prezzi a partire da 999 euro e una promo lancio estremamente interessante, il marchio cinese si rilancia sul mercato italiano con molte ambizioni, soprattutto per quanto riguarda l'imaging e il design.

Tre dispositivi, un obiettivo: rilanciare Huawei

La serie Pura 70 è composta da tre dispositivi, Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra (Pura 70 Pro+ non è arrivato da noi). Qui trovate le caratteristiche tecniche, ma tutti e tre sono caratterizzati dal SoC Kirin 9010, con schermi da 6,6 (Pura 70) a 6,8 pollici (Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra). La RAM va da 12 GB (Pura 70 e Pura 70 Pro) a 16 GB (Pura 70 Ultra), mentre lo spazio di archiviazione va da 256 GB a 1 TB. Per quanto riguarda il design, con la serie Pura 70 Huawei inaugura un nuovo capitolo e firma stilistica, con una texture stellata e un nuovo blocco fotocamere. Pura 70 Ultra presenta un retro in pelle vegana con anelli rossi intorno agli obiettivi, mentre Pura 70 e Pura 70 Pro sono disponibili nelle edizioni Black e White.

Pura 70 presenta un design a bordo piatto, mentre Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra hanno i bordi dello schermo arrotondati. Gli schermi dei nuovi telefoni Huawei arrivano fino a 2.500 nit di luminosità massima e supportano la frequenza di aggiornamento adattiva LTPO da 1-120Hz. Pura 70 e Pura 70 Pro hanno un rivestimento in Kunlun Glass, mentre Pura 70 Ultra è più resistente grazie al Crystal Armor Kunlun Glass, composto dal Kunlun Glass super resistente e dalla tecnologia antigraffio Crystal Armor. Dal punto di vista dell'imaging, da sempre fiore all'occhiello della serie P di Huawei, Pura 70 Ultra offre un sensore da 1 pollice con Motion Engine in grado di congelare i soggetti in movimento (come un'auto a 300 km/h, afferma Huawei). La fotocamera è la prima del settore retrattile, in quanto l'Advanced Rotatory Transmission System le consente di estendersi automaticamente durante le riprese e creare così più spazio all'interno della struttura interna.

Il gruppo fotocamere è composto da una principale da 50 MP, una grandangolare da 40 MP e un tele da 50 MP con zoom ottico 3,5x (zoom digitale da 0,5 a 100x). Pura 70 Ultra condivide con Pura 70 Pro il più grande teleobiettivo a periscopio del settore con apertura F2.1. Pura 70 e Pura 70 sono invece dotati di una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1.3 pollici e f1.4. Tutti e tre arrivano a uno zoom digitale 100x, oltre ad essere dotati della modalità di miglioramento delle immagini XD Fusion Pro. Per quanto riguarda l'autonomia, Pura 70 offre una batteria da 4900 mAh con carica cablata da 66 W e wireless da 50 W, in un corpo con uno spessore di 7,95 mm. Pura 70 Pro presenta una batteria da 5050 mAh con ricarica a 100 W cablata e 80 W wireless, mentre Pura 70 Ultra presenta una batteria da 5200 mAh con ricarica a 100 W cablata e 80 W wireless. Lo spessore è di di 8,4 mm in entrambi i casi. Infine, tutti e tre i dispositivi sono dotati dell'interfaccia EMUI 14.2.

Prezzi e Promo lancio