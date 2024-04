La serie Huawei Pura 70 ufficiale: raccoglie una pesante eredità

Huawei torna a farsi vedere nel mercato smartphone, dove da qualche anno non è più la protagonista di un tempo. E lo fa lanciando una nuova e inedita serie di smartphone, la quale sembra raccogliere l'eredità della gloriosa serie P.

Parliamo di Huawei Pura 70, una famiglia che arriva con ben 4 modelli. Questi si differenziano in termini di performance e specifiche hardware ovviamente. Come tutti i dispositivi di fascia alta Huawei, troviamo un particolare occhio di riguardo per l'aspetto fotografico. Andiamo a vedere nel dettaglio le specifiche di Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra.