LEGO annuncia la nuova serie Super Mario Kart e tre nuovi set Animal Crossing: pronti alla sfida?

Il Gamescom 2024, in corso in questi giorni a Colonia in Germania (termina il 25 agosto, quindi siete ancora in tempo a farci un salto), non è solo l'occasione per presentare nuovi prodotti gaming come i monitor Odyssey di Samsung, ma anche fantastici set LEGO. Il gigante dei mattoncini ha infatti appena introdotto la nuovissima serie Super Mario Kart, portando per la prima volta con sei inediti set l'iconico franchise Mario Kart di Nintendo nel mondo LEGO, e tre nuovi set Animal Crossing. Scopriamoli tutti, ricordandovi il nostro approfondimento su cos'è e come funziona l'app Brickit.

La nuova serie Super Mario Kart

La nuova serie Mario Kart, anticipata al MAR10 Day del LEGO Group a marzo, è un'aggiunta attesa da tempo dai fan LEGO. Secondo le parole del direttore del design dell'azienda Simon Kent, offre "un'esperienza di costruzione coinvolgente e cattura l'azione da batticuore dell'amata serie di videogiochi". La serie infatti aggiunge una dimensione completamente nuova all'esperienza LEGO Super Mario, ed è un momento in cui il gioco digitale e fisico si scontrano nel modo più incredibile. Con alcuni dei personaggi più noti di Super Mario, tra cui Yoshi, Donkey Kong, Toad, Baby Mario, Baby Luigi e Baby Peach, e la possibilità di aggiungere LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (figure non incluse) al posto guida, i fan possono sperimentare un gioco senza fine. Non solo, ma il posto guida include gli iconici effetti audio e visivi di Mario Kart per i suoni di avvio della gara, clacson, drifting e gliding. I giocatori possono anche usare questi personaggi per scansionare le scatole degli oggetti, permettendo loro di raccogliere monete extra e contribuire ad aumentare il loro punteggio mentre finiscono la gara! Tutti i set saranno disponibili sul LEGO Store dal 1° gennaio 2025: andiamo a vederli, ricordandovi che potete scoprire ogni novità in arrivo a questo indirizzo. LEGO Super Mario: Mario Kart – Yoshi Bike (#72031) LEGO Super Mario: Mario Kart – Yoshi Bike (#72031) è la costruzione perfetta per i fan che amano fare lo slalom tra le altre auto o lanciare conchiglie. I costruttori dai 7 anni in su possono aspettarsi, in questo set da gioco da 133 pezzi, una figura giocattolo Yoshi Light-Blue, un oggetto di conchiglia e una motocicletta costruita in mattoni. Le dimensioni sono di 6 cm di altezza, 9 cm di lunghezza e 4 cm di larghezza, mentre il prezzo sarà di 14,99 euro.

LEGO Super Mario: Mario Kart – Standard Kart (#72032) LEGO Super Mario: Mario Kart – Standard Kart (#72032) è per tutti i giocatori che vogliono guidare il classico Standard Kart. Il set di 174 pezzi per fan di età maggiore ai 7 anni include un modello costruibile dell'edizione standard Mario Kart, una postazione di lavoro, una figura giocattolo Toad nella sua uniforme rossa, oltre a un Super Glider staccabile. Le sue dimensioni sono di 4 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 8 cm di larghezza, mentre il prezzo sarà di 19,99 euro.

LEGO Super Mario: Mario Kart – Donkey Kong & DK Jumbo (#72033) LEGO Super Mario: Mario Kart – Donkey Kong & DK Jumbo (#72033) è un set che presenta uno dei kart distintivi di Donkey Kong: il DK Jumbo. Lancia oggetti come conchiglie e una banana sul campo per rallentare gli altri giocatori. Il set da 387 pezzi misura 8 cm in altezza, 15 cm in lunghezza and 7 cm in larghezza. (#72033) è un set che presenta uno dei kart distintivi di Donkey Kong: il DK Jumbo. Lancia oggetti come conchiglie e una banana sul campo per rallentare gli altri giocatori. Il set da 387 pezzi misura 8 cm in altezza, 15 cm in lunghezza and 7 cm in larghezza. Destinato ai fan dagli 8 anni in su, il suo costo sarà di 34,99 euro.

LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi (#72034) LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi (#72034) è un set che presenta Baby Mario nel suo Biddybuggy e Baby Luigi nel suo Tri-Speeder, pronto a lanciare proiettili per una battaglia in mongolfiera. Destinato ai fan dagli 8 anni in su, il set include 6 palloncini costruibili ed è composto da 321 pezzi. Le misure? Oltre 5 cm di altezza, 10 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza, mentre il prezzo sarà di 29,99 euro.

LEGO Super Mario: Mario Kart – Toad's Garage (#72035) LEGO Super Mario: Mario Kart – Toad's Garage (#72035) include due Blue Toad (Pit Crew), pronti a mettere a punto i kart nel loro garage. I Blue Toad sono concentrati a preparare il kart B Dasher per la gara. I giocatori dagli 8 anni in su possono usare questo set di 390 pezzi per personalizzare il proprio kart. Le dimensioni sono 11 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 20 cm di profondità, mentre il prezzo sarà di 39,99 euro.

LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Peach & Grand Prix Set (#72036) LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Peach & Grand Prix Set (#72036) è un set per i fan dagli 8 anni in su che mostra Baby Peach nel suo kart Wild Wiggler insieme a Lemmy nel kart Landship e Toad sulla moto standard. Scegli il tuo personaggio, vai alla deriva intorno a un percorso pieno di ostacoli e corri verso la vittoria in questo set di 823 pezzi che include un cancello di partenza e altro ancora. Le misure sono 18 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 4 cm di profondità, mentre il prezzo sarà di 79,99 euro.

Nuovi set Animal Crossing

Ma non è finita: insieme alla nuova serie Super Mario Kart, LEGO ha presentato anche tre nuovissimi set della serie Animal Crossing, in arrivo sempre il 1° gennaio 2025. Andiamo a scoprirli, ricordandovi che potete trovare gli altri set della serie e informazioni sui nuovi a questo indirizzo. LEGO Animal Crossing Stargazing with Celeste (#77053) LEGO Animal Crossing Stargazing with Celeste (#77053) è un set destinato ai fan dai 6 anni in su e composto da 78 pezzi. Una volta completato, misura 6 cm in altezza, 12cm in larghezza e 9cm in profondità. Il prezzo sarà di 9,99 euro. LEGO Animal Crossing Leif's Caravan & Garden Shop (#77054) LEGO Animal Crossing Leif's Caravan & Garden Shop (#77054) è un set destinato ai bambini dai 7 anni in su e composto da 263 pezzi. Include giocattoli per auto e rimorchi da viaggio che misurano oltre 8 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza se attaccati l'uno all'altro. Il prezzo sarà di 29,99 euro. LEGO Animal Crossing Able Sisters Clothing Shop (#77055) LEGO Animal Crossing Able Sisters Clothing Shop (#77055) è un set destinato ai bambini dai 6 anni in su e composto da 322 pezzi. Le misure sono oltre 14 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza e il prezzo sarà di 39,99 euro.

