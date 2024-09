I nuovi TV della serie PF650 di TCL. 4K con HDR e fino a 65 pollici: la famiglia Fire TV si allarga

La famiglia dei televisori Fire TV continua ad allargarsi: dopo gli interessanti Panasonic OLED lanciati a gennaio, TCL rinnova la sua gamma di prodotti, presentando la nuova serie PF650.

I TV, che si caratterizzano per pannelli da 43 a 65 pollici e la presenza di Dolby Vision e HDR10, si candidano a diventare tra i migliori TV 4K sul mercato, se non altro per rapporto qualità / prezzo.