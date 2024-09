La serie TCL 50 NXTPAPER arriva in Italia con una chicca esclusiva

La nuova serie TCL 50 arriva con due modelli di fascia media, con prezzi che non superano i 300 euro e qualche funzionalità davvero interessante. Andiamo a vedere insieme i nuovi TCL 50 PRO NXTPAPER 5G e TCL 50 NXTPAPER 5G .

Alla fiera IFA di Berlino che si è appena conclusa c'era anche TCL con i suoi smartphone (ecco i migliori smartphone Android del momento). L'azienda infatti ha presentato i nuovi TCL 50 NXTPAPER , la nuova serie di smartphone che arriva ufficialmente anche in Italia .

Le novità interessanti della serie TCL 50 NXTPAPER

I nuovi modelli appena presentati da TCL arrivano con alcune interessanti innovazioni, soprattutto sul fronte del display. Gli schermi infatti arrivano con la più recente tecnologia NXTPAPER 3.0, la quale adatta il display alle diverse condizioni di illuminazione, minimizzando la luce blu e riducendo i riflessi.

I display possiedono certificazioni TÜV, SGS ed Eyesafe, e dotati di un Eye Care Assistant integrato, per promuovere abitudini visive salutari, suggerendo pause e regolando le impostazioni per proteggere la vista.

E la chicca esclusiva che abbiamo menzionato nel titolo si chiama modalità Max Ink. Questa può essere attivata tramite il tasto fisico dedicato NXTPAPER, il quale trasforma il display in uno schermo con tecnologia e-ink per ridurre al minimo l'affaticamento visivo, ideale per sessioni di lettura prolungate. Questa modalità avanzata elimina le distrazioni e disattiva le notifiche.

In modalità Max Ink, la batteria supporta fino a 7 giorni di lettura e 26 giorni in stand-by, proprio come se lo smartphone diventasse un vero ebook reader. A livello tecnico, il pannello ha una diagonale da 6,8" a risoluzione full HD+, e supporta un refresh rate massimo di 120 Hz.

Il comparto fotografico dei due modelli sfoggia un sensore principale posteriore in grado di scattare a 108 megapixel, mentre quello anteriore scatta a 32 megapixel. Per il modello Pro arriva anche il supporto della T-Pen, utile per prendere appunti e note.

A livello di funzionalità software troviamo anche un tocco di intelligenza artificiale.

In questo contesto, grazie alla collaborazione con Microsoft, troviamo l'Assistente di testo che facilita traduzioni, riassunti e riscritture, mentre l'Assistente di scrittura aiuta a redigere inviti, e-mail e documenti. La funzione Voice Memo registra, trascrive e riassume conversazioni.