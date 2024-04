La serie TCL 50 ufficiale: gli smartphone entry-level si ravvivano anche col 5G

Stiamo parlando della nuova serie di smartphone TCL 50 . Ci sono diversi modelli , che si differenziano per specifiche tecniche e prezzo di lancio. Andiamo a vederli insieme nel dettaglio.

TCL 50 5G: Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo offre anche la tecnologia NXTURBO , la quale promette un aumento del 30% nella resa delle immagini e una riduzione del consumo energetico fino al 17%. TCL afferma che anche ci sarà una ricarica intelligente per ottimizzare la velocità di ricarica e preservare la salute della batteria nel tempo, ma senza specificare dettagli tecnici.

TCL 50 SE: Caratteristiche Tecniche

TCL 505: Caratteristiche Tecniche

TCL 501: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,0"

: 6,0" RAM : 2 GB

: 2 GB Storage interno : 32 GB

: 32 GB Reti : slot per doppia SIM

: slot per doppia SIM Sicurezza : funzionalità di sblocco con riconoscimento facciale

: funzionalità di sblocco con riconoscimento facciale Batteria: 3.000mAh

Chiudiamo la carrellata di nuovi modelli TCL con questo dispositivo che è anche il più economico, visto che parte da 69 euro per il mercato italiano. Un modello essenziale ma che potrebbe far comodo a chi ha necessità di uno smartphone per accedere a servizi minimi senza troppe pretese.