La famiglia Xiaomi 14T scalda i motori: come si distinguerà dai predecessori

Stando a quanto appena riferito da Android Headlines , Xiaomi lancerà due nuovi modelli con la nuova serie T: ci saranno Xiaomi 14T e 14T Pro . Si tratterà dei soliti dispositivi di fascia alta , i quali rinunceranno a qualcosa pur di arrivare sul mercato a un prezzo più abbordabile di quello che solitamente vediamo per i top di gamma assoluti.

Xiaomi sta scaldando i motori per lanciare in Europa la nuova serie Xiaomi 14T . I dispositivi delle serie T hanno sempre fatto seguito ai top di gamma lanciati a inizio di ogni anno. E nelle ultime ore sono trapelati i primi dettagli sui prossimi modelli.

Ma ci saranno anche delle funzionalità inedite rispetto al passato: Xiaomi 14T Pro infatti potrebbe essere il primo modello della serie T a supportare la ricarica wireless. Sicuramente un'aggiunta importante, e forse scontata, considerando il mercato attuale degli smartphone.

Inoltre, Xiaomi 14T Pro dovrebbe arrivare con un processore MediaTek Dimensity 9300.

E non si tratterà del solito rebranding del rispettivo Redmi K in veste Ultra. Stando infatti ai rumor trapelati online, le principali differenze con Redmi K70 Ultra, dedicato al mercato cinese, consisteranno nel comparto fotografico: Xiaomi 14T Pro avrà infatti un teleobiettivo posteriormente, e non il sensore macro di suo cugino cinese.

Per Xiaomi 14T Pro ci sarà il supporto di Leica per la realizzazione del comparto fotografico, e rimane da capire se questo varrà anche per Xiaomi 14T.

A proposito del fratello minore, i rumor indicano che Xiaomi 14T arriverà con un processore della serie Dimensity 8000. Forse non avrà la ricarica wireless, e ci aspettiamo che supporti una ricarica meno rapida rispetto a 14T Pro.

Il lancio di questi due nuovi modelli avverrà sicuramente anche in Europa. Il tutto dovrebbe concretizzarsi dopo l'estate, nel primo periodo autunnale. Torneremo ad aggiornarvi una volta che avremo maggiori dettagli sul periodo di lancio ufficiale.