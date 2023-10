La nuova serratura Netatmo si può aprire con smartphone o... chiavi (ma intelligenti)

Netatmo è una delle aziende più attive nel settore della domotica, con prodotti che spaziano da security cam a dispositivi di controllo dei condizionatori , per arrivare alle serrature intelligenti (ecco come richiedere il Bonus domotica 2023 ).

Caratteristiche tecniche

Ma anche la sicurezza elettronica non è da meno. Pensata per resistere anche ai tentativi di hacking , la Serratura Intelligente non dispone di connessione a Internet, e l'apertura della porta avviene in prossimità della porta stessa tramite una comunicazione Bluetooth Low Energy sicura e completamente crittografata via smartphone o Chiavi Intelligenti con tecnologia NFC certificata e protetta.

La nuova Serratura intelligente è composta da un cilindro in acciaio inossidabile ad alta resistenza, rinforzato con un disco antiperforazione e 3 perni di sicurezza per una maggiore protezione. Interamente realizzato da Netatmo, ha ricevuto la certificazione SKG, raccomandata dalla polizia olandese per prevenire i furti con scasso, ed è progettata per tutelare gli utenti da eventuali tentativi di manomissione fisica come la perforazione, il taglio, lo sfondamento e il martellamento.

A questo punto avete due opzioni di accesso. Per chi desidera utilizzare le chiavi fisiche , potete continuare a utilizzarle, ma sono molto più sicure in quanto dotate di tecnologia NFC certificata e crittografata, e quindi a prova di manomissione. Non sono duplicabili, e possono essere disattivate nell'app Home + Security in caso di furto o smarrimento.

L'installazione può avvenire in completa autonomia, in quanto la Serratura Intelligente Netatmo è compatibile con porte dotate di cilindro europeo , con uno spessore massimo di 10 cm . Sul sito web di Netatmo è disponibile anche uno strumento di verifica della compatibilità, poi basta sostituire una vite e in pochi minuti avete la nuova serratura.

Sia il lucchetto che le chiavi intelligenti utilizzano tecniche e algoritmi di crittografia all'avanguardia per proteggere il prodotto dalla pirateria, offrendo un livello di sicurezza simile a quello delle carte bancarie o dei passaporti biometrici. Questo ha permesso di ricevere l'approvazione di due importante attori nella sicurezza IT: l'azienda francese Synacktiv, leader nell'ambito della Offensive Security, e AV-TEST , un istituto di ricerca tedesco indipendente sulla sicurezza informatica.

All'acquisto, la Serratura Intelligente Netatmo viene fornita con una dotazione di tre Chiavi, me è possibile acquistarne di più sullo shop online di Netatmo, per poi aggiungerle all'interno dell'app Home + Security.

Una chiave può aprire più Serrature, in caso abbiate più ingressi, e in caso di perdita o di smarrimento è sufficiente disattivare la chiave dall'app, senza la necessità di sostituire la serratura.

Per chi è più tecnologico, è inoltre possibile aprire e chiudere la porta con Serratura Intelligente Netatmo via smartphone, tramite l'app Home + Security.

E se avete bisogno di far entrare un parente o un amico, per cambiare l'acqua ai pesci o innaffiare le piante, è sufficiente mandargli un invito con l'app Home + Security per consentirgli un accesso temporaneo alla casa che potrà essere annullato in qualsiasi momento. In questo modo, gli ospiti potranno entrare via smartphone semplicemente scaricando un'app leggera e che non richiede la creazione di account, dedicata esclusivamente agli accessi: Home + Guest.

Per quanto riguarda l'autonomia, la Serratura intelligente dura un anno, e quando è ora di sostituire le batterie invia una notifica sullo smartphone dell'utente. Nel caso in cui la Serratura dovesse scaricarsi completamente, si potrà riattivare tramite il cavo micro-USB in dotazione per le emergenze.

La Serratura Intelligente Netatmo è compatibile con Apple Home, il che consente la creazione di scenari intelligenti con altri dispositivi smart, come l'accensione automatica delle luci quando si apre la porta.