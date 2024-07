Su Android arrivano i primi servizi cross-device: a cosa servono e come configurarli

Stiamo parlando dei servizi cross-device , uno strumento a cui Google sta lavorando da tempo: a maggio la GrandeG aveva confermato che a breve sarebbero arrivate le prime funzionalità, e ora sono finalmente qui. Vediamo come usare Trasmissione delle chiamate e Condivisione di internet per la condivisione dell'hotspot .

Hai mai desiderato di attivare una funzione di un tuo dispositivo Android ma da un altro, senza per esempio doverti alzare dal divano o cambiare stanza?

Cosa sono i servizi cross-device

Google inoltre promette nuove funzionalità cross-device in futuro.

I servizi cross-device consentono di sfruttare funzioni dei propri dispositivi Android uno dall'altro. Con i servizi cross-device attivi per due o più dispositivi Android con lo stesso account Google , questi sono in grado di rilevarsi a vicenda quando sono nelle vicinanze e ti permettono di:

Come configurare i servizi cross-device

I servizi cross-device sono ora disponibili per i dispositivi con Android 11 e versioni successive: noi li abbiamo osservati ora con la versione dell'app Google Play Services numero 24.28.34, attualmente in beta.

Se dovessero essere disponibili anche per il tuo telefono, puoi attivarli andando nelle Impostazioni e selezionando Google. Qui tocca Dispositivi e condivisione, poi tocca Servizi cross-device (se non lo vedi, prova ad aggiornare i Google Play Services oppure dovrai attendere il rilascio della stabile se non vuoi partecipare alla beta).